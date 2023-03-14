Мощный взрыв в Мелитополе: Украина совершила очередной теракт

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Около 18:40 в Мелитополе раздался мощный взрыв. Он прогремел неподалеку рынка на улице Кирова. Как позже пояснил глава военной администрации Владимир Рогов, взорвался автомобиль.
Сейчас на месте работают сотрудники экстренных служб. По данным "Известий", в результате инцидента пострадал один человек. Он был госпитализирован.
Подрыв осуществлен с помощью самодельного взрывного устройства. По предварительным данным, сила взрыва, уничтожившего автомобиль в районе рынка на ул. Кирова, составила около 1 кг взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте, утверждает Рогов.
"Нет сомнения, что это очередной теракт режима Зеленского, направленный на дестабилизацию в регионе и срыв восстановления мирной жизни в Запорожской области",
– указал он.
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