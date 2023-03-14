Российский истребитель протаранил дрон США над Черным морем

Информация о происшествии разнится

Принадлежащий России самолет столкнулся в небе с беспилотником США. По предварительной информации, инцидент произошел между истребителем Су-27 и дроном MQ-9.

Сведения об инциденте уже подтвердили в европейском командовании ВС США. Американцы утверждают, что беспилотник упал в международные воды.

"Наш аппарат MQ-9 проводил рутинную операцию в международном воздушном пространстве. Его задел проводивший сопровождение российский самолет. Это привело к крушению беспилотника, к его безвозвратной потере", – заявили в ведомстве.

По другим сведениям, принадлежащий США дрон был сбит.

Турецкий Clash Report сообщает, что российский Су-27 несколько раз протаранил американский БПЛА, повредив ему винт. В результате командование ВС США отдало приказ сбить дрон в международных водах Черного моря. При этом с российский самолет слил топливо и пролетел над MQ-9 после крушения.

Белый дом сообщил, что президенту Джо Байдену уже доложили об инциденте над Черным морем, назвав перехват российским истребителем американского беспилотника "небезопасным, непрофессиональным, безрассудным".

Российские источники утверждают, что о крушении американского БПЛА им известно, однако подтверждения информации об участии в случившемся российского истребиителя нет.