Наша армия продолжает выполнять задачи спецоперации

Больше года на территории украинского государства продолжается специальная военная операция по демилитаризации Незалежной. Российские военные регулярно уничтожают боевую технику и живую силу противника.



Эпичные кадры с крушением украинского истребителя публикуют журналисты "Пятого канала". На видео попал момент, когда истребительная авиация нашей армии уничтожила МиГ-29 украинского противника.

Видеоролик был предоставлен представителями главного оборонного ведомства нашей страны. В министерстве также сообщили, что российские ПВО успешно отбивают атаки ВСУ.