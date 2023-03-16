Российские бойцы сбили украинский истребитель в ЛНР

Наша армия продолжает выполнять задачи спецоперации

Больше года на территории украинского государства продолжается специальная военная операция по демилитаризации Незалежной. Российские военные регулярно уничтожают боевую технику и живую силу противника.

Эпичные кадры с крушением украинского истребителя публикуют журналисты "Пятого канала". На видео попал момент, когда истребительная авиация нашей армии уничтожила МиГ-29 украинского противника.



Видеоролик был предоставлен представителями главного оборонного ведомства нашей страны. В министерстве также сообщили, что российские ПВО успешно отбивают атаки ВСУ.

Источник: Минобороны России ✓ Надежный источник
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