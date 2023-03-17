Москва лишь убедилась в прямом участии альянса в конфликте

Решение Варшавы и Братиславы о поставках МиГ-29 для украинской армии вызвано желанием стран избавиться от ставшей ненужной авиатехники. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В администрации президента выразили уверенность, что появление старых "МиГов" в авиапарке украинских ВВС не изменит ход специальной операции. Восточные страны Североатлантического альянса, считает Песков, решили лишь утилизировать технику.

Приведенная ситуация, добавил Песков, демонстрирует лишь вовлечение НАТО в конфликт.

Напомним, Варшава обещает передать режиму Владимира Зеленского четыре "МиГа", до развала Советского Союза состоявших на вооружении в ГДР. А Словакия пообещала Украине тринадцать истребителей.

По словам военного эксперта Александра Михайлова, общие военные потери ВСУ за 13 месяцев боевых действий доходят до 200 млрд долларов – туда же входят десятки уничтоженных самолетов.



Российские летчики же выполняют боевые задачи у российских рубежей, охраняя государственную границу. В Минобороны объявили о представлении к государственным наградам летчиков, пилотировавших Су-27. Экипаж пресек нарушение госграниц американским беспилотником MQ-9 Reaper в Черном море, уточняет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Российские БПЛА эффективно используются при уничтожении опорных пунктов ВСУ – они координируют удар, после чего в ход идет штурмовой отряд, уточняет "Пятый канал".



