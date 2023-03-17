Встречу Путина и Си объяснили намерением завершить СВО

Встречу Путина и Си объяснили намерением завершить СВО
Фото: Li Tao/XinHua/www.globallookpress.com
Лидеры обсудят новую договоренность

Председатель КНР Си Цзиньпин собирается приехать в Москву для личной встречи с Владимиром Путиным. Визит китайского лидера запланирован на 20 марта. В Кремле утверждают, что главы государств намереваются обсудить вопросы двусторонних отношений, а также украинский кризис. После беседы за закрытыми дверьми они опубликуют статьи, которые станут "важным сигналом", утверждают в администрации российского президента. Политолог Константин Калачев полагает, что Путин и Си обсудят сценарий урегулирования на Украине.

Эксперт в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" предположил, что лидеры во время встречи в Москве могут принять решение о необходимости следовать тактике корейского урегулирования в конфликте. Это подразумевает завершение активного противостояния на лининии разграничения. Они вместе прикинут, как можно завершить СВО более эффективно.

"Тем более, что уже есть сухопутный коридор к Крыму, вероятность такого исхода большая", – утверждает политолог.

Он не думает, что после визита в российскую столицу Китай может объявить о каких-то мерах поддержки России, поскольку в первую очередь Пекин заботится о собственных интересах. 

Источник: Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник
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