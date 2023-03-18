Россия получила "неожиданную помощь" на Украине

Россия получила "неожиданную помощь" на Украине
Фото: www.unsplash.com
Такого мнения придерживается американский эксперт

Западные страны охватил мощный банковский кризис. В США считают, что данная ситуация сыграет на руку нашему государству в конфликте, развернувшемся на территории Незалежной. К таким умозаключениям пришла американская журналистка Кэтрин Фанг.

Эксперт пояснила, что высокая активность боевых действий может привести к тому, что Вооруженные силы украинского государства потратят все снаряды. Разумеется, киевский режим бросится за помощью к западным кураторам. Однако в реализации своего запроса Украина может столкнуться с серьезными проблемами.

Дело в том, что на фоне финансового кризиса европейцы будут все больше думать о собственном экономическом положении. Европейское общество может воспротивиться новым тратам и начнет настаивать на том, чтобы Киеву отказали.

Экономическая неразбериха нанесет очередной удар по европейским странам. В таком положении Евросоюзу будет очень сложно нести бремя военной поддержки киевского режима. Американка считает, что Россия обязательно воспользуется сложившейся ситуацией и разгромит ВСУ.

Источник: Newsweek ✓ Надежный источник
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