Десятки боевиков убиты

Российские бойцы продолжают отважно сражаться с украинским противником. Сегодня, 18 марта, стало известно, что Вооруженные силы нашей страны нанесли мощный удар по базе иностранных наемников, которую те устроили в многострадальном Запорожье.



Этот город пока находится под контролем киевского режима. Там незваные гости из других стран свили себе гнездо и осуществляли оттуда атаки на наши позиции. Высокоточным ударом логово боевиков сровняли с землей.



Такой информацией с общественностью поделился представитель запорожских властей Владимир Рогов. По данным высокопоставленного госслужащего, в результате удара были уничтожены десятки кровожадных выходцев из других стран.



Удар по месту размещения боевиков был нанесен рано утром в 04:15. Наемники с удобством расположились на территории ЖК премиум класса "Ренессанс". Русская ракета прилетела в ресторанный комплекс "Моника Беллуччи", где располагались иностранные боевики и инструкторы.

