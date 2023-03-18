Армия России нанесла сокрушительный удар по логову наемников в Запорожье

Армия России нанесла сокрушительный удар по логову наемников в Запорожье
Фото: www.unsplash.com
Десятки боевиков убиты

Российские бойцы продолжают отважно сражаться с украинским противником. Сегодня, 18 марта, стало известно, что Вооруженные силы нашей страны нанесли мощный удар по базе иностранных наемников, которую те устроили в многострадальном Запорожье.

Этот город пока находится под контролем киевского режима. Там незваные гости из других стран свили себе гнездо и осуществляли оттуда атаки на наши позиции. Высокоточным ударом логово боевиков сровняли с землей.

Такой информацией с общественностью поделился представитель запорожских властей Владимир Рогов. По данным высокопоставленного госслужащего, в результате удара были уничтожены десятки кровожадных выходцев из других стран.

Удар по месту размещения боевиков был нанесен рано утром в 04:15. Наемники с удобством расположились на территории ЖК премиум класса "Ренессанс". Русская ракета прилетела в ресторанный комплекс "Моника Беллуччи", где располагались иностранные боевики и инструкторы.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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