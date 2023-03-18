Опубликовано лучшее видео из зоны спецоперации за день

Бойцы продолжают громить врага

Больше года на территории украинского государства идут кровопролитные бои. Несмотря на плачевное состояние, Вооруженные силы Незалежной не сдаются. Красочные кадры из зоны специальной военной операции по демилитаризации Украины публикует "Пятый канал".



На запись попал момент, когда наша боевая авиация занималась ликвидацией укрепленных пунктов украинского противника. Мощными ударами с землей сровняли военную технику и пункт управления ВСУ.

После этого бойцы показали, как готовят самолеты к следующим боевым вылетам.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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