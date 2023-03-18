"Очень сложно": НАТО столкнулась с новым вызовом из-за Украины

"Очень сложно": НАТО столкнулась с новым вызовом из-за Украины
Фото: www.unsplash.com
Киев разрушительно действует на альянс

Киевский режим продолжает функционировать исключительно благодаря беспрецедентной поддержке со стороны западных государств. Однако для самого Североатлантического альянса покровительство Незалежной  может выйти боком. В этом уверена американская журналистка Лили Байер.

Аналитик обратила внимание, что западная коалиция столкнулась с острой нехваткой боеприпасов. Очевидно, что львиную долю своих запасов государства-члены НАТО отправили украинским воякам. По мнению журналистки, такое положение дел может привести к расколу коалиции.

Байер отметила, что многие европейские державы уже проявляют беспокойство из-за опустевших военных складов. В то же время Вооруженные силы Незалежной продолжают требовать оружие и снаряды. Журналистка считает, что некоторые государства могут отказаться выполнять свои обязательства по поддержке киевского режима.

Теперь западным странам необходимо найти компании, которые смогут быстро выполнять военные заказы. На это нужны большие денежные вливания, а также время.

"Все это очень сложно. Очевидно, что это требует времени, а также финансовых вложений", – печально подытожила эксперт.

Источник: Politico ✓ Надежный источник
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