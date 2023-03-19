Визит Путина в Мариуполь вызвал истерику на Западе и Украине

Журналисты не поверили в случившееся

Утром 19 марта российские СМИ сообщили о визите Владимира Путина в Мариуполь. Президент прилетел в город из Крыма, где ранее отмечал годовщину воссоединения полуострова с Россией, на вертолете.

В поездке главу сопровождал вице-премьер Марат Хуснуллин, который показал предварительные результаты работ по восстановлению города. Они проехались по новой дороге, осмотрели несколько улиц, филармонию и другие объекты социального обеспечения. Также Путин побеседовал с некоторыми местными жителями.

После поездки в Мариуполь глава России отправился в Ростов-на-Дону, где провел совещание вместе с главой Генштаба Валерием Герасимовым и заместителем командующего Объединенной группировкой войск на Украине Сергеем Суровкиным.

Новость о визите Владимира Путина в Мариуполь сразу же облетела все мировые СМИ. Украинские журналисты заявили, что президент не мог приехать в город, а в Кремле "работают сказочники". По их словам, в прошлом году во время боев Мариуполь стерли с лица земли, и никаких домов, филармоний и дорог там не осталось.

Британские журналисты BBC сперва заявили, что никаких подтверждений визита Путина в город нет – такое заявление они сделали до того, как были опубликованы видео. Затем сотрудники СМИ отметили, что через час появились новости о визите российского президента в Ростов-на-Дону, где он провел совещание.

"Би-би-си не может подтвердить, что это видео действительно снято в командном пункте в Ростове-на-Дону", – указывается в сообщении.

После публикации видео британское издание заявило, что поездка Путина по Мариуполю снималась в темноте, расмотреть ничего нельзя. Кадры из филармонии, по их словам, также были сняты в неизвестном здании.