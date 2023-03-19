НАТО массово вывозит наемников из Украины: Запад собирается кинуть Киев

НАТО массово вывозит наемников из Украины: Запад собирается кинуть Киев
Фото: Florian Gaertner/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Из зоны СВО вывезли 10 тысяч иностранцев

Руководство Североатлантического альянса, вероятно, готовится реализовать на Украине новый афганский сценарий, оставив украинскую сторону без достаточной поддержки в конфликте. Такого мнения придерживается военный эксперт Виктор Литовкин, ссылаясь на данные о массовом вывозе иностранных наемников из зоны СВО.

Он, указывая на неподтвержденные официально данные, утверждает, что с Украины было оправлено порядка 10 тысяч иностранных военных специалистов. Также известно о гибели 2,5 тысяч поляков, которые воевали на украинской стороне – всех похоронили в родной стране.

"Америка поступит точно также с Украиной, как поступила с Афганистаном. Они тоже обещали, что они будут их защищать до последнего", – отметил Литовкин.

По его словам, аналогичный сценарий ждет и Украину. Реализовывать его США начнут в ближайшее время, кинув не только Киев, но и остальных союзников по НАТО. 

Источник: URA.RU ✓ Надежный источник
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