Ожесточенные бои не прекращаются

Кровопролитные столкновения на территории Донбасса регулярно уносят жизни украинских вояк. Преимущество остается за Армией России. Сегодня, 20 марта, стало известно, что вагнеровцы успешно блокируют противника в Артемовске.



Многострадальный город остается в эпицентре битвы. Вооруженные силы Незалежной не хотят признавать свое поражение, хотя несут огромные потери. Как сообщает интернет-издание "Общественная служба новостей", оркестранты приступили к блокировке перемещения украинских боевиков на юге Артемовска.



В этом населенном пункте продолжаются перестрелки за кварталы города, передает телеканал RT. В ходе столкновений украинский противник постепенно оттесняется с большими потерями в живой силе.



Пулеметчики группы "Вагнер" эффективно действуют на юге города. Незалежные боевики при попытке сменить место дислокации отправляются к праотцам . В социальных сетях опубликованы эпичные кадры с уничтожением одного из всушников, сообщает телеканал "360".





