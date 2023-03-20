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Кровопролитные столкновения на территории Донбасса регулярно уносят жизни украинских вояк. Преимущество остается за Армией России. Сегодня, 20 марта, стало известно, что вагнеровцы успешно блокируют противника в Артемовске.
Многострадальный город остается в эпицентре битвы. Вооруженные силы Незалежной не хотят признавать свое поражение, хотя несут огромные потери. Как сообщает интернет-издание "Общественная служба новостей", оркестранты приступили к блокировке перемещения украинских боевиков на юге Артемовска.
В этом населенном пункте продолжаются перестрелки за кварталы города, передает телеканал RT. В ходе столкновений украинский противник постепенно оттесняется с большими потерями в живой силе.
Пулеметчики группы "Вагнер" эффективно действуют на юге города. Незалежные боевики при попытке сменить место дислокации отправляются к праотцам . В социальных сетях опубликованы эпичные кадры с уничтожением одного из всушников, сообщает телеканал "360".
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