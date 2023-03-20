Армию дронов-камикадзе обрушат на Запорожье

Армию дронов-камикадзе обрушат на Запорожье
Фото: www.unsplash.com
Киев вынашивает коварные планы

Вооруженные силы украинского государства стараются добиться успеха хотя бы на каком-нибудь направлении. Сегодня, 20 марта, стало известно, что киевский режим планирует нанести массированный удар по многострадальному Запорожью.

Такой тревожной информацией с общественностью поделился представитель местных властей Владимир Рогов. Как отметил высокопоставленный госслужащий, украинские боевики в целом заметно активизировались на данном направлении.

Всего несколько дней назад незалежные предприняли неудачные попытки проведения разведки боем. Таким образом украинские главнокомандующие хотят составить для себя картину происходящего и оценить положение российских позиций.

Рогов сообщил, что киевский режим серьезно готовится к весеннему наступлению и пытается обнаружить бреши в обороне Армии России.

"Украинская сторона готовит армию дронов-камикадзе для нанесения массированного удара по нашим позициям в Запорожье", – рассказал представитель местных властей.

Армия России в курсе готовящейся атаки и встретит противника во всеоружии.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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