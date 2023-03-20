Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Вооруженные силы украинского государства стараются добиться успеха хотя бы на каком-нибудь направлении. Сегодня, 20 марта, стало известно, что киевский режим планирует нанести массированный удар по многострадальному Запорожью.
Такой тревожной информацией с общественностью поделился представитель местных властей Владимир Рогов. Как отметил высокопоставленный госслужащий, украинские боевики в целом заметно активизировались на данном направлении.
Всего несколько дней назад незалежные предприняли неудачные попытки проведения разведки боем. Таким образом украинские главнокомандующие хотят составить для себя картину происходящего и оценить положение российских позиций.
Рогов сообщил, что киевский режим серьезно готовится к весеннему наступлению и пытается обнаружить бреши в обороне Армии России.
"Украинская сторона готовит армию дронов-камикадзе для нанесения массированного удара по нашим позициям в Запорожье", – рассказал представитель местных властей.
Армия России в курсе готовящейся атаки и встретит противника во всеоружии.
Заморские гостинцы могут быть опасны