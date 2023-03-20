Незалежные стали еще изощреннее

Больше года на территории украинского государства продолжается спецоперация по денацификации киевского режима. За это время защитники профашистских властей продемонстрировали свой зверский оскал. Как стало известно сегодня, 20 марта, украинские палачи придумывают все новые виды пыток над беззащитными военнопленными.



Такой тревожной информацией с общественностью поделилась омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова, передает интернет-издание URA.RU. Она рассказала, что ситуация существенно ухудшилась. Пытки становятся все более изощренными. Об издевательствах стало известно после того, как на Родину вернулась очередная партия спасенных по обмену российских военных.



Морозова подчеркнула, что вся информация будет подшита к одному большому уголовному делу против киевского режима. Омбудсмен также отметила, что даже страшные пытки не сломили дух российских военных, которые готовы дальше бороться против кровожадного противника.



Донецкие власти уже пытались привлечь внимание международного сообщества к бесчинствам, которые творят украинские боевики. Военнопленных жестоко избивают, выбивают им зубы, ломают кости. Также наших бойцов лишали сна на 10 дней, некоторых избивали с мусорными пакетами на головах.

