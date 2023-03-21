После атаки Джанкоя в России назвали новую цель СВО

Российские войска хотят идти до конца

Провокации и обстрелы российских территорий не прекратятся до тех пор, пока ВС РФ не дойдут до польской границы. Таких взглядов, по словам военного корреспондента Василия Ткача, придерживаются солдаты различных уровней в зоне СВО.

В беседе они признаются, что Россия будет в безопасности только в случае, если вся территория Украины окажется освобожденной. Обстрелы не прекратятся, если линию соприкосновения отодвинуть на несколько десятков километров, поскольку Запад продолжает активно поставлять вооружение украинской армии.

"Пока будут какие-то территории под контролем киевского режима, с них будут осуществляться провокации – либо обстрелы, либо какие-то диверсии, либо теракты", – передает его слова URA.RU.

Ткач напомнил, что сейчас западные страны собираются передать Украине более дальнобойное вооружение, поэтому если российские войска смогут отодвинуть линию соприкосновения на несколько десятков километров, ВСУ будут бить по Донецку более мощными вооружениями.

Такое заявление военкор сделал после атаки на Джанкой накануне. Системам ПВО удалось сбить несколько беспилотников, которые были начинены взрывчатыми веществами и шрапнелью. По словам советника главы республики Крючкова, их целью были гражданские объекты, передает телеканал "360".