Свежие новости об освобождении Артемовска на 21 марта

Украинские солдтаты утверждают, что ситуация в окресностях Бахмута ужасающая. По их словам, такого ада они еще никогда в своей жизни не видели. Российская сторона продолжает поливать их огневым градом, а количество задействованных подразделений просто "нереальное".

Как сообщает Общественная служба новостей, российские солдаты продолжают штурмовать город в трех направлениях в сторону центра города.

Американский Институт изучения войны утверждает, что подразделения России, вероятно, смогли добиться серьезных успехов на юго-западе и севере Бахмута, а также на северо-западном направлении между Богдановкой и Хромовым. Под Авдеевкой продвинуться удалось примерно на 9 км, захватив село Степово. Российская сторона эту информацию не подтверждала.

Ранее глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обратился с просьбой к министру обороны Сергею Шойгу. В своем письме он отметил, что его подразделения контролируют Бахмут на 70%, ожидая при этом в конце марта-начале апреля новое наступление ВСУ. Он попросил Шойгу не допустить "отсечения" вагнеровцев от основных сил ВС РФ.