Морские дроны ВСУ набросились на Севастополь

Морские дроны ВСУ набросились на Севастополь
Фото: www.unsplash.com
Украинцы продолжают атаковать Крым

Сегодня утром, 22 марта, тревожные новости пришли из Крымской республики. Сообщается, что на Севастополь была совершена атака со стороны Вооруженных сил украинского государства. Незалежные боевики отправили в мирный город несколько морских беспилотников.

Такой информацией с общественностью поделился глава Севастополя Михаил Развожаев. Высокопоставленный госслужащий подчеркнул, что российская система противовоздушной обороны отработала на отлично. Атака украинских агрессоров была отражена, сообщает телеканал "360".

По имеющимся данным, цель дронов заключалась в том, чтобы проникнуть на территорию бухты. Моряки Черноморского флота открыли огонь по технике неприятеля из стрелкового оружия, передает интернет-издание URA.RU. Известно о ликвидации трех крылатых гостей с Незалежной.

Губернатор города особо отметил, что военные корабли не получили никаких повреждений. Защитники Крымской республики продолжают следить за ситуацией и готовы к любым провокациям со стороны преступного киевского режима.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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