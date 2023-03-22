Киев пытается запугать жителей Севастополя – видео

Украинские агрессоры готовы на любые ухищрения

Недавно Вооруженные силы Незалежной предприняли неудачную попытку атаковать Крымский полуостров с помощью беспилотников. Судя по всему, украинские боевики весьма опечалены провалом. Теперь они пытаются запугать крымчан лживой информацией.

Так, украинские хакеры сумели взломать некоторые радиочастоты и рассылают по полуострову панические сообщения.

Незалежные вояки информационного фронта передают по радио заявления о возможной эвакуации и всячески стращают жителей Севастополя. Все подобного рода вбросы являются  фейками, передают журналисты "Пятого канала".


Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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