Украинские агрессоры готовы на любые ухищрения

Недавно Вооруженные силы Незалежной предприняли неудачную попытку атаковать Крымский полуостров с помощью беспилотников. Судя по всему, украинские боевики весьма опечалены провалом. Теперь они пытаются запугать крымчан лживой информацией.



Так, украинские хакеры сумели взломать некоторые радиочастоты и рассылают по полуострову панические сообщения.



Незалежные вояки информационного фронта передают по радио заявления о возможной эвакуации и всячески стращают жителей Севастополя. Все подобного рода вбросы являются фейками, передают журналисты "Пятого канала".