Реакция России должна быть стремительной

Разговоры о готовности лондонской администрации предоставить в руки преступного киевского режима снаряды с обедненным ураном произвели эффект разорвавшейся бомбы. На таком тревожном фоне угроза развязывания ядерного конфликта резко возрастает. Как подчеркнул военный эксперт Игорь Коротченко, ответ нашей страны должен быть оперативным.



Так, по мнению опытного специалиста, нам необходимо создать командование нестратегических ядерных сил. Также пришло время проанализировать возможность возвращения в войска тактических ядерных боеприпасов.



Решение западной коалиции начать использовать оружие с ядерной компонентой ставит под угрозу все мировое пространство. Главная задача нашей страны заключается в том, чтобы не допустить подобных ударов по российским территориям. Именно для этого нужно создать в рядах Армии России профильные органы реагирования.



Коротченко добавил, что тактическими ядерными снарядами можно вооружить комплексы "Искандер-М", а также ракеты "Калибр" и "Кинжал".

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