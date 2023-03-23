Медведев случайно проговорился о финальной цели СВО

Медведев случайно проговорился о финальной цели СВО
Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Политик выступил с заявлением

Дмитрий Медведев дал больше интервью ведущим российским СМИ, в котором затронул основные темы политической повестки в России. Эксперты полагают, что одна из них стала ключевой, поскольку во время ее обсуждения политик случайно проговорился о финальной цели СВО, которую раньше не делали публичной.

Политолог Борис Межуев в беседе интернет-изданием "Подмосковье сегодня" отметил, что самой важной частью речи Медведева, по его мнению, было высказывание об Украине. Зампред Совбеза подчеркнул, что России приходится мириться с "выдуманными границами", хотя раньше это все было Российской Империей.

"Цели специальной военной операции время от времени менялись. Сейчас он задекларировал финальную цель – ликвидация украинской государственности с геополитической карты мира", – считает эксперт.

Также во время своего заявления Дмитрий Медведев отметил, что русские и украинцы по своей сути являются одним народом.

Источник: Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник
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