Нужно укреплять границу: Пригожин выступил с важным обращением

Нужно укреплять границу: Пригожин выступил с важным обращением
Фото: соцсети
Вагнеровцы полагают, что противник пойдет на Белгород

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин утверждает, что ВСУ ставят себе цель выйти на территорию Белгородской области. Такой тактики они придерживаются, чтобы сделать Белгород точкой давления на Россию. Своим мнением он поделился в беседе военкором Александром Симоновым.

На этом фоне, считает Пригожин, нужно максимально укреплять границу между Белгородом и Харьковом, сделав ее "фактически непроницаемой". 

Во вторую очередь, по его словам, ВСУ предпримут попытку разорвать линию Сватово-Кременная, чтобы получить выход к Валуйкам. 

"И третье, они будут концентрироваться на Бахмуте", – указал он.

Пригожин утверждает, что сейчас украинцы начнут активно задействовать в своих операциях технику НАТО. Также он указывает, что ВСУ подготовили порядка 200 тыс человек резервом. 

Источник: Telegram
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