США выставили России новый ультиматум

США выставили России новый ультиматум
Фото: unsplash.com
Американцы высказались о завершении конфликта на Украине

Госсекретарь США Энтони Блинккен утверждает, что Вашинтон готов приступить вместе с Москвой к "конструктивной дипломатии" по прекращению украинского конфликта. При этом он отметил, что у Шататов есть один ультиматум.

Блинкен заявил, что прежде, чем приступить к урегулированию ситуации, Россия должна "проявить признаки готовности" к дипломатическому процессу. В чем именно это должно заключаться он не пояснил.

Ранее Госсекретарь США заявил, что любая страна, которая является участником Международного уголовного суда, должна выполнить свои обязательства, если туда приедет Владимир Путин. При этом он ушел от ответа на вопрос, арестуют ли в подобной ситуации российского лидера американские правоохранители. Блинкен напомнил, что Штаты не являются участниками МУС.

Источник: RT ✓ Надежный источник
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