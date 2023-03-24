Украинцы открыли огонь по Херсонской области

ВСУ продолжают терроризировать мирных жителей

Сегодня, 24 марта, стало известно об очередном вероломном поступке со стороны Вооруженных сил Незалежной. Так, украинские вояки открыли огонь по Херсонщине.

Под обстрел попал мирный город Олешки. Как подчеркивают журналисты "Пятого канала", на территории этого населенного пункта нет никаких военных объектов.



Киевский режим обрушил на город шесть ракет. Один из снарядов прилетел на территорию местного рынка. Там зафиксированы серьезные разрушения. К счастью, на этот раз обошлось без жертв.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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