Еще одна страна предложила мирный план для Украины

Против Запада зреет новая коалиция

Во время предстоящего визита в Китай глава Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва намерен предложить создать "мирный клуб" для урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает Financial Times.

Для бразильского лидера такой шаг станет попыткой восстановить дипломатическое влияние страны на международном поле, которое было подорвано во время правления Жаира Болсонару. При этом он не хочет присоединяться в этом процессе к западным государствам, поскольку те активно поставляют Украине вооружения.

"Мое предложение состоит в том, чтобы мы создали группу стран, которые попытаются сесть за стол переговоров с Украиной и Россией, чтобы попытаться найти мир", – говорит Лула да Силва.

Однако эксперты полагают, что попытки Бразилии проложить путь к началу мирного процесса на Украине вряд ли увенчаются успехом. Как минимум потому, что страна входит в состав группы БРИКС, что украинская сторона может воспринять неблагосклонно.