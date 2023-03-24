Российские солдаты не смогли сдержать смеха после позорного бегства ВСУ с поля боя - видео

Кадры с комментариями военных появились в Сети

Издание "Русская весна" опубликовало видео из зоны СВО, на котором российские солдаты ведут наблюдение за позициями противника. Судя по кадрам, ВС РФ смогли отбить атаку, из-за чего украинцы бросились бежать. При этом одного из своих они взять забыли.

Экипаж БТР продолжал ехать по дороге в сторону от места боев, пока одинокий солдат изо всех сил пытался догнать их пешим ходом. Все происходило под юмористические комментарии со стороны российских военных.

"Хлопцы, мене забули", – пародировали они украинского бойца.

В итоге догнать своих соратников одинокий солдат так и не смог. Уходил с поля боя он пешком, пока остальные быстро покинули зону на военной технике.