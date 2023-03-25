Артиллеристы разнесли логово ВСУ на Херсонщине

Артиллеристы разнесли логово ВСУ на Херсонщине
Фото: www.unsplash.com
Мощным ударом уничтожена техника противника

В ночь на субботу, 25 марта, бойцы Вооруженных сил России нанесли сокрушительный удар по логову украинского противника, которое находилось на территории Херсонской области.

Скопление боевой техники Вооруженных сил Незалежной разместилось недалеко от столичного города Херсон. Высокоточный удар был нанесен по стоянке автомобильной техники всушников в поселке Новорайск. Такой информацией с журналистами поделился осведомленный источник.

В результате успешной атаки было ликвидировано пять единиц техники, также есть потери в живой силе: восемь украинских вояк погибли, 10 ранены.

Кроме того, на территории Херсонской области мощным ударом ракеты разгромили гаубицу 2С1 "Гвоздика". Вместе с боевой техникой были уничтожены пять незалежных боевиков.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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