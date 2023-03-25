Под контролем России: что происходит в Харьковской области

Под контролем России: что происходит в Харьковской области
Фото: www.unsplash.com
Регион остается местом кровопролитных боев

Армия нашей страны продолжает теснить украинского противника по всей линии фронта. Кровавые столкновения не прекращаются на территории Харьковской области. Вооруженные силы России выбрали тактику планомерной зачистки земли от боевиков и продолжают отвоевывать населенные пункты.

Как рассказал руководитель местной военно-гражданской администрации Виталий Ганчев, сейчас под полным контролем российских военных находится почти три десятка населенных пунктов в этом многострадальном регионе.

"Сейчас под контролем ВС России находится порядка 29 населенных пунктов", – сообщил высокопоставленный госслужащий.

Также Ганчев отметил, что представители военной администрации регулярно помогают местным жителям гуманитаркой. Административные работники стараются лично навещать проживающих в отбитых у ВСУ поселках, однако зачастую это осложняется мощными обстрелами со стороны Украины.

Напомним, по состоянию на середину февраля, высокопоставленный чиновник заявлял о контроле России над двадцатью населенными пунктами.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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