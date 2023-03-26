В России собираются присоединить еще один регион Украины

Озвучены основные принципы окончания СВО

Одно из ключевых условий завершения спецоперации – переход Одессы под российский контроль, считает глава крымского парламента Владимир Константинов. Он также полагает, что город может иметь и нейтральный статус, но у России должен быть над ним контроль – это приоритетный аспект.

Константинов заявил, что после завершения конфликта, то, что в конечном итоге останется от Украины, должно потерять возможность предпринимать какие-либо агрессивные действия. По его словам, единственный вариант – полностью ликвидировать соседнее государство как "инструмент уничтожения России".

"Запад будет и дальше нас проверять на прочность. Мы будем всегда находиться в состоянии боевой готовности, какой бы документ ни был подписан", – утверждает он.

Парламентарий уверен, что мирное урегулирование возможно только на российских условиях. И Москва должна прописать договор так, чтобы у противников больше не осталось никаких лазеек для несоблюдения указанных пунктов.