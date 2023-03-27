В Запорожье прогремела серия мощных взрывов

В Запорожье прогремела серия мощных взрывов
Фото: www.unsplash.com
Во всю орут сирены оповещения

Сегодня, 27 марта, тревожные новости пришли из многострадальной Запорожской области. Представитель местных властей Владимир Рогов сообщил, что серия взрывов прогремела в Мелитополе.

Глава движения "Мы вместе с Россией" заявил, что взрывы раздались в разных частях города. Атака на мирный населенный пункт началась с самого утра – примерно в 08:15 жители города содрогнулись от страшных звуков, сообщает информационный ресурс РИА ФАН.

Высокопоставленный госслужащий добавил, что самые сильные взрывы были слышны в северной части города. По имеющейся информации, российские системы противовоздушной обороны отработали эффективно и сбили все отправленные в Запорожье снаряды.

Тем временем, российские бойцы продолжают выполнять задачи на всех линиях фронта. Как сообщает телеканал "360", нашим военным удалось уничтожить целую колонну Вооруженных сил Украины в Донецкой народной республике.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
новости партнеров

Британский генерал обратился к Путину с неожиданной просьбой

Лондон находится в бедственном положении

Сделано заявление об уходе ВСУ из Бахмута

Решение могут принять в ближайшее время

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей