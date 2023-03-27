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Сегодня, 27 марта, тревожные новости пришли из многострадальной Запорожской области. Представитель местных властей Владимир Рогов сообщил, что серия взрывов прогремела в Мелитополе.
Глава движения "Мы вместе с Россией" заявил, что взрывы раздались в разных частях города. Атака на мирный населенный пункт началась с самого утра – примерно в 08:15 жители города содрогнулись от страшных звуков, сообщает информационный ресурс РИА ФАН.
Высокопоставленный госслужащий добавил, что самые сильные взрывы были слышны в северной части города. По имеющейся информации, российские системы противовоздушной обороны отработали эффективно и сбили все отправленные в Запорожье снаряды.
Тем временем, российские бойцы продолжают выполнять задачи на всех линиях фронта. Как сообщает телеканал "360", нашим военным удалось уничтожить целую колонну Вооруженных сил Украины в Донецкой народной республике.
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