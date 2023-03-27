В Подмосковье усилят помощь участникам спецоперации

Власти региона делают все для поддержки наших бойцов

Руководитель Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что региональное правительство со всей ответственностью относится к задаче оказать поддержку участникам специальной военной операции по демилитаризации украинского государством.



Воробьев отметил, что от участников спецоперации и членов их семей поступают обращения с различными вопросами.



Губернатор подчеркнул, что каждое обращение должно быть рассмотрено отдельно. Для решения проблем российских бойцов необходимо предпринять максимальные усилия. Такую информацию публикует интернет-издание "Подмосковье сегодня".

