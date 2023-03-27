Мухин прокомментировал оперативную обстановку в зоне СВО

Политолог сделал выводы из интервью главы ЧВК "Вагнер"

Раскоординированность российских вооруженных сил в зоне специальной военной операции (СВО) может сыграть на руку противнику. Об этом предупредил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Политолог обратил внимание на интервью главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, опубликованное 23 марта в телеграм-канале "Пресс-служба Пригожина". Речь там идет об оперативной обстановке в зоне СВО, перспективах военных действий России в целом и "вагнеровцев" в частности, о задачах, которые необходимо решить, и о сложностях, с которыми приходится сталкиваться.

По оценке Мухина, в данном комментарии озвучено "много интересной информации", однако одновременно возникает ощущение "перетаскивания одеяла". Дескать, Пригожин сначала постарался дистанцироваться от других участников СВО, "прежде всего, от регулярной армии", так что "у наблюдателей складывалось впечатление, что "Вагнер" ведет свои действия, в основном, самостоятельно". Но сейчас бойцы ЧВК оказались "в затруднительном положении".

"Пригожин, судя по толковым комментариям в интервью (…), сам-то понимает всю серьезность ситуации, поэтому и начал активизацию в информационном поле, чтобы получить, так сказать, стратегическую инициативу хоть здесь",

– делает вывод политолог. Он допускает, что ВСУ могут воспользоваться отсутствием слаженности в российских силах и нанести "рассекающие удары" в донецком регионе, используя "плацдарм Бахмута/Артемьевска".

Ранее Евгений Пригожин адресовал министру обороны РФ Сергею Шойгу открытое письмо, в котором просил не допустить отсечения подразделений ЧВК "Вагнер" от основных сил ВС РФ. Позже пресс-служба Пригожина распространила сообщение, что Минобороны "взяло на себя обеспечение безопасности на флангах".

В Министерстве обороны РФ, в свою очередь, подчеркнули, что все заявки штурмовых подразделений выполняются в кратчайшие сроки, а также обратили внимание на тот факт, что успешные действия "музыкантов" в районе Артемовска были бы невозможны без поддержки войсковой группировки "Юг".