Стало известно о смене командования в зоне СВО

Стало известно о смене командования в зоне СВО
Фото: Tsitsagi Nikita/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com
Официального подтверждения информации пока не было

Источники, близкие к военному руководству, сообщают, что на прошлой неделе командующий Восточной группировкой войск в зоне СВО генерал Рустам Мурадов был отправлен в отставку. Официального подтверждения информации со стороны Минобороны пока не было.

Журналисты сообщают, что в последнее время группировка "Восток" сталкивалась с большими проблемами в ходе наступления на Угледарском направлении. При этом ранее она достаточно успешно действовала на Запорожском направлении. По информации РВ, Мурадова отправили в отпуск.

"Вероятно, для согласования с Путиным, каким именно образом будет осуществлена его отставка", – полагают военкоры.

Сейчас у группировки "Восток" новый временный командующий. Им стал генерал-лейтенант Андрей Кузьменко, который с 2015 по 2019 года занимал должность командующего 6-й Общевойсковой Армии, а после преподавал в Академии Генштаба.

Источник: Русская весна
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