ВСУ обрушили на российские позиции "умную авиабомбу"

ВСУ обрушили на российские позиции "умную авиабомбу"
Фото: www.unsplash.com
Киевский режим продолжает атаки

Сегодня, 28 марта, в главном оборонном ведомстве российского государства отчитались об очередных успехах на полях специальной военной операции по демилитаризации Украины. Выяснилось, что накануне впервые была перехвачена "умная авиабомба" с двигателем.

Этот боеприпас украинскому противнику поставляют Соединенные Штаты Америки. В начале этого года вашингтонская администрация объявила, что снабдит киевский режим снарядами РСЗО GLSDB.

Изюминкой данного снаряда является то, что к авиабомбе добавлен ракетный двигатель. Также западные умельцы приспособили ее для пусков с печально известных HIMARS. Дальность удара такой ракеты превышает 150 километров. До ее появления украинский противник мог бить максимум на 80 километров.

В Министерстве обороны сообщили, что за прошедший день нашим бойцам удалось перехватить 18 снарядов  РСЗО и одну "умную" авиабомбу, передает телеканал "360".

Источник: Минобороны России ✓ Надежный источник
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