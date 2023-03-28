Киевский режим продолжает атаки

Сегодня, 28 марта, в главном оборонном ведомстве российского государства отчитались об очередных успехах на полях специальной военной операции по демилитаризации Украины. Выяснилось, что накануне впервые была перехвачена "умная авиабомба" с двигателем.



Этот боеприпас украинскому противнику поставляют Соединенные Штаты Америки. В начале этого года вашингтонская администрация объявила, что снабдит киевский режим снарядами РСЗО GLSDB.



Изюминкой данного снаряда является то, что к авиабомбе добавлен ракетный двигатель. Также западные умельцы приспособили ее для пусков с печально известных HIMARS. Дальность удара такой ракеты превышает 150 километров. До ее появления украинский противник мог бить максимум на 80 километров.



В Министерстве обороны сообщили, что за прошедший день нашим бойцам удалось перехватить 18 снарядов РСЗО и одну "умную" авиабомбу, передает телеканал "360".

