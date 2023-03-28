КНДР готова участвовать в конфликте

Любопытными новостями поделился знаменитый военный корреспондент Александр Сладков. По его информации, Северная Корея готова поддержать нашу страну в кровавом конфликте, продолжающемся на территории украинского государства.



Журналист заявил, что руководство Корейской Народной Демократической Республики поддерживает Российскую Федерацию в борьбе с профашистским киевским режимом. Сладков добавил, что его товарищ, глава сообщества ветеранов Корейской войны объявил, что 50 тысяч корейских спецназовцев выразили готовность сразиться с Вооруженными силами Незалежной.



При этом военный корреспондент подчеркнул, что официальный Пхеньян уже давно принял для себя важное решение. Однако пойти на столь серьезный шаг Северная Корея может только после получения согласия от руководителей Китая.



Пекин пока никак не прокомментировал эту информацию. Тем временем, в КНДР на разных уровнях подчеркивают свою поддержку Москвы.

