Обломки дрона в цветах украинского флага обнаружили в Новой Москве

Дрон в цветах украинского флага рухнул в Новой Москве
Фото: www.unsplash.com
Элементы беспилотника валялись у железной дороги

Весьма тревожные новости пришли из Новой Москвы. Там были обнаружены обломки беспилотного летательного аппарата. Части развалившегося дрона находились рядом с путями Киевского направления железнодорожного полотна.

Такой информацией с сотрудниками правоохранительных органов поделился бдительный местный житель. Он сообщил, что сделал пугающую находку примерно в двух сотнях метров от железной дороги. Части дрона валялись рядом с населенным пунктом Свитино. Отмечается, что на месте обрушения беспилотника никаких разрушений нет.

В социальных сетях распространяются фотографии рухнувшего дрона. Техника выкрашена в цвета украинского флага. На крылья нанесен набивший оскомину лозунг профашистского киевского режима "Слава Украине". Такую информацию публикуют авторы Telegram-канала Baza.



На месте происшествия работают сотрудники профильных служб. В ближайшее время будут установлены все детали произошедшего.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
новости партнеров

Украина потребовала ликвидации руководства России

Украинские официальные лица выступили с заявлением

В США озвучили будущее Украины через 1,5 года

Стране предрекли полное уничтожение

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей