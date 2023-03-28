Элементы беспилотника валялись у железной дороги

Весьма тревожные новости пришли из Новой Москвы. Там были обнаружены обломки беспилотного летательного аппарата. Части развалившегося дрона находились рядом с путями Киевского направления железнодорожного полотна.



Такой информацией с сотрудниками правоохранительных органов поделился бдительный местный житель. Он сообщил, что сделал пугающую находку примерно в двух сотнях метров от железной дороги. Части дрона валялись рядом с населенным пунктом Свитино. Отмечается, что на месте обрушения беспилотника никаких разрушений нет.



В социальных сетях распространяются фотографии рухнувшего дрона. Техника выкрашена в цвета украинского флага. На крылья нанесен набивший оскомину лозунг профашистского киевского режима "Слава Украине". Такую информацию публикуют авторы Telegram-канала Baza.





На месте происшествия работают сотрудники профильных служб. В ближайшее время будут установлены все детали произошедшего.

