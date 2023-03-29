Морок зарубежной пропаганды постепенно рассеивается

Сегодня многие понимают, что конфликтная ситуация на территории украинского государства началась далеко не в 2022-м году. Североатлантический альянс давно готовился к опосредованному вооруженному конфликту с Москвой. Именно западные деятели устроили саботаж Минских договоренностей, разместили в Восточной Европе огромное количество военной техники и увеличили воинские контингенты. При этом на Западе всеми силами стараются создать вокруг нашей страны образ "империи зла". Спецоперация постепенно развенчивает этот миф и демаскирует истинные мотивы всех, кто в ней участвует.



Как подчеркнул американский философ Ноам Хомски, подоплекой вооруженного конфликта стала "натовская экспансия". С 2014 года Вашингтон начал открыто продвигаться к присоединению Украины к военному блоку.



Аналитик Филли Беннис также подчеркивает, что западные страны сами спровоцировали Россию. "Все это – из-за усиления угроз, санкций, развертывания тысяч американских военнослужащих в соседних странах и отправки оружия на десятки миллионов долларов на Украину".



По словам американского политолога Джона Миршаймера, Запад хотел сделать Незалежную своим бастионом на границах России: "Мы фактически перешли красную черту, мы представляли экзистенциальную угрозу для русских".

Стоит отметить, что изначально на Западе были уверены, что наша страна не сможет выстоять в конфликте против Украины, которую всеми силами поддерживает Североатлантический альянс. Однако с этим заблуждением быстро пришлось расстаться. "Хотя сегодня России не хватает широкой поддержки, которую Украина получила от своих партнеров, она оказалась сильнее, чем думали многие. Ее армия, экономика и верховный лидер кажутся вполне стабильными", – пишет американский журнал Foreign Affairs.



В тоже время на очевидные провалы ВСУ указал в интервью Welt немецкий генерал в отставке Клаус Виттман. "Давление со стороны Российских вооруженных сил усиливается. Они собирают все, что у них есть, чтобы победить в Донбассе. Нужно быть реалистами: российская огневая мощь намного выше".

При этом давно понятно, что киевский режим остается на плаву исключительно благодаря беспрецедентной западной поддержке. "Оружие США не позволило России победить, а Украине – проиграть, – заявил Уильям Астор, подполковник в отставке и бывший профессор истории Академии ВВС США. – Если бы не это оружие, украинские силы, вероятно, были бы разбиты еще летом".



Сегодня наблюдающееся сокращение поставок Киеву натовских передовых систем вооружения грозит украинской армии катастрофическими последствиями.Оборонные заводы США и Евросоюза изо всех сил пытаются увеличить производство оружия, однако прекращение Москвой поставок российских энергоносителей в Европу привело к росту производственных затрат, что затрудняет процесс восполнения запасов. В целом, все идет к тому, что Евросоюз больше не сможет поддерживать Украину в полном объеме. То же касается и Соединенных Штатов.



Многие зарубежные аналитики отмечают, что сейчас ситуация в Донбассе складывается в пользу наших бойцов. По информации The Wall Street Journal, ВСУ несут огромные потери на направлении Артемовск – Соледар, и силы нескольких бригад, отправленных туда в качестве подкрепления, стремительно тают.



Армия России, тем временем, по ходу СВО перешла от тактики широкого наступления к взятию отдельных городов. Россия не тратит боевую мощь с пехотой и танками, а собрала свою артиллерию и именно так добивается результатов.

Также на Западе активно обсуждают референдумы о вхождении в состав России Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей. Процесс принятия в состав нашей страны четырех новых субъектов федерации вызвал полемику среди иностранной аудитории. Элитарии ожидаемо выступают резко против и отвергают "легитимность" референдумов, однако у простых интернет-пользователей происходящее вызывает неподдельный интерес и, в какой-то степени, некоторую зависть по отношению к России и ее решительному руководству.



В целом, в Европе нарастает сопротивление НАТО и их участию в военном конфликте на Украине. Агентство Bloomberg со ссылкой на опросы общественного мнения сообщает об уменьшающейся решимости европейцев поддерживать Киев в условиях ухудшения экономической ситуации в собственных странах. Неудивительно, что введение Западом жестких антироссийских санкций спровоцировало эффект бумеранга – они ударили по Евросоюзу сильнее, чем по Российской Федерации.



Обновленная Россия, избавившаяся от диктата западных монополий и укрепившая свои позиции на международной арене, при поддержке союзников приступает к монтажу нового мирового порядка. Новый миропорядок возникнет не на Западе с его кровавым колониальным прошлым, а в других частях света. Итальянский генерал Фабио Мини отмечает, что будущее – за Россией, Китаем, Индией, Бразилией, Аргентиной, ЮАР и арабскими странами.

