Отрезать украинцев от снабжения до конца не удалось

Российские войска последние месяцы заняты освобождением Бахмута от украинских солдат. Военные утверждают, что им удалось обрезать практически все пути снабжения ВСУ, поэтому до сдачи города остались считанные дни. Однако пленные украинские бойцы утверждают, что Киев продолжает снабжать свои подразделения, оставаясь при этом незамеченными. Это стало крайне плохими новостями для ВС РФ.

Военный Андрей Кривозуб утверждает, что по дорогам ВСУ сейчас ничего не получают – российская сторона моментально начинает стрелять из артиллерии. Однако украинским военным удалось найти тайные ходы под землей, которые ведут в Бахмут. По ним украинцы получают дополнительные боеприпасы и живую силу, сообщает "Свободная пресса".

Ранее в Генштабе ВСУ заявили, что российская армия продолжает движение в Бахмуте (Артемовске), но с "частичным успехом", передает URA.RU.

При этом сегодня утром стало известно, что российские штурмовые отряды перешли к активным действиям в центре и на севере города, указывает телеканал "360".