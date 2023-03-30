ВС РФ сообщили плохие новости об освобождении Бахмута

ВС РФ сообщили плохие новости об освобождении Бахмута
Фото: Tsitsagi Nikita/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com
Отрезать украинцев от снабжения до конца не удалось

Российские войска последние месяцы заняты освобождением Бахмута от украинских солдат. Военные утверждают, что им удалось обрезать практически все пути снабжения ВСУ, поэтому до сдачи города остались считанные дни. Однако пленные украинские бойцы утверждают, что Киев продолжает снабжать свои подразделения, оставаясь при этом незамеченными. Это стало крайне плохими новостями для ВС РФ.

Военный Андрей Кривозуб утверждает, что по дорогам ВСУ сейчас ничего не получают – российская сторона моментально начинает стрелять из артиллерии. Однако украинским военным удалось найти тайные ходы под землей, которые ведут в Бахмут. По ним украинцы получают дополнительные боеприпасы и живую силу, сообщает "Свободная пресса". 

Ранее в Генштабе ВСУ заявили, что российская армия продолжает движение в Бахмуте (Артемовске), но с "частичным успехом", передает URA.RU

При этом сегодня утром стало известно, что российские штурмовые отряды перешли к активным действиям в центре и на севере города, указывает телеканал "360"

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
новости партнеров

Вытащили на сушу: что обнаружили рядом с местом подрыва "Северного потока" – фото

Объект изучают эксперты

Россия начала сжигать технику НАТО с помощью лазера

Точное целеуказание позволяет артиллерии бить без малейшего промаха

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей