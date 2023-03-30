Зеленского унизили во время выступления в парламенте Австрии

Фото: IMAGO/photonews.at/Georges Schne/www.globallookpress.com Фото: IMAGO/Volker Preusser/www.imago-images.de/www.globallookpress.com Фото: IMAGO/photonews.at/Georges Schne/www.globallookpress.com
Фото: IMAGO/photonews.at/Georges Schne/www.globallookpress.com Фото: IMAGO/photonews.at/Georges Schne/www.globallookpress.com Фото: IMAGO/photonews.at/Georges Schne/www.globallookpress.com
Некоторые чиновники резко покинули аудиторию

Во время первого с момента начала СВО выступления президента Украины Владимира Зеленского в австрийском парламенте представители Партии свободы демонстративно встали и вышли из зала. По заявлению местной прессы, такое поведение стало демонстрацией неуважения со стороны политиков.

Скандал из-за выступления Зеленского в Вене начал разгораться еще накануне, когда представители партии заявили, что давать слово одному из участников конфликта непозволительно, поскольку это нарушает нейтральный политический статус Австрии. Они предупредили, что если президенту воюющей страны дадут слово в парламенте, то все члены покинут зал.

Несмотря на недовольство, главе Украины все же дали выступить – в режиме онлайн он поблагодарил представителей австрийской власти за оказанную Киеву помощь. Перед этим парламентарии вышли из зала.

Фото: IMAGO/photonews.at/Georges Schne/www.globallookpress.com

Фото: IMAGO/photonews.at/Georges Schne/www.globallookpress.com

Также на встрече с украинским главой не присутствовали 18 из 40 депутатов Социал-демократической партии.

Фото: IMAGO/photonews.at/Georges Schne/www.globallookpress.com

Тем не менее, во время выступления Зеленского в правительстве были чиновники, которые специально готовились к речи украинского лидера – они пришли в парламент с официальной символикой Украины.

Фото: IMAGO/photonews.at/Georges Schne/www.globallookpress.com

Украинские СМИ, реагируя на произошедшее, заявили, что якобы зал покинули исключительно пророссийские депутаты. Они отметили, что из пяти партий в парламенте Партия Свободы является третьей по количеству мест в нижней палате.

Источник: Der Standart ✓ Надежный источник
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