Штурмовики "Вагнера" резко изменили тактику в Бахмуте

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Российские подразделения поменяли тактику в Бахмуте – теперь отряды "Вагнера" концентрируют силы и точечно штурмуют перспективные участки, которые остаются под контролем украинских войск. Такое мнение выразил военный эксперт Борис Рожин.
Россияне наступают как в самом Бахмуте, так и в его окрестностях – у Ивановского и Хромового, продолжая сдавливать противника в тиски. Идут очень интенсивные городские бои.
"Вагнеровцы" продолжают атаковывать противника, вытесняя его из города с боями в пределах застроек, усиливая натиск.
"Для этого они точечно концентрируют усилия не по всем направлениям в городе. Главный нюанс – "вагнеры" непрерывно усиливают свою "орду" для проведения решающих штурмов. Также они ведут наступление на Миньковку и Богдановку, пытаясь прорвать оборону ВСУ", – сообщил аналитик.
В Минобороны РФ уже сообщили, что за сутки боев украинская сторона потеряла 340 военнослужащих – все погибли на Донецком направлении. Порядка 130 были уничтожены в направлении Красного Лимана, уточняет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
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