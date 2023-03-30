Штурмовики "Вагнера" резко изменили тактику в Бахмуте

Штурмовики "Вагнера" резко изменили тактику в Бахмуте
Фото: t.me/orchestra_w
ВСУ вытесняют к городским окраинам

Российские подразделения поменяли тактику в Бахмуте – теперь отряды "Вагнера" концентрируют силы и точечно штурмуют перспективные участки, которые остаются под контролем украинских войск. Такое мнение выразил военный эксперт Борис Рожин.

Россияне наступают как в самом Бахмуте, так и в его окрестностях – у Ивановского и Хромового, продолжая сдавливать противника в тиски. Идут очень интенсивные городские бои.

"Вагнеровцы" продолжают атаковывать противника, вытесняя его из города с боями в пределах застроек, усиливая натиск.

"Для этого они точечно концентрируют усилия не по всем направлениям в городе. Главный нюанс – "вагнеры" непрерывно усиливают свою "орду" для проведения решающих штурмов. Также они ведут наступление на Миньковку и Богдановку, пытаясь прорвать оборону ВСУ", – сообщил аналитик.

В Минобороны РФ уже сообщили, что за сутки боев украинская сторона потеряла 340 военнослужащих – все погибли на Донецком направлении. Порядка 130 были уничтожены в направлении Красного Лимана, уточняет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

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