Озвучен ответ России на введение войск ЕС на Украину

Москве придется действовать жестко

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан утверждает, что европейские страны в ближайшее время могут начать обсуждение вопроса перспективной отправки войск на Украину. В каком формате – неизвестно. К примеру, это может быть какое-то подобие миротворцев.

Глава правительства Венгрии отдельно отметил, что это возможно в обозримой перспективе, несмотря на заявление представителей ЕС, что на такой шаг никто не решится. До этого, напомнил он, поставки истребителей и тяжелой техники тоже резко отвергались Евросоюзом, передает телеканал "360".

Представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на заявление венгерского премьера. Он отметил, что потенциально это может быть очень опасным прецедентом. Российские политологи оценили, как в перспективе Москва может отреагировать на решение ЕС ввести войска на Украину.

Военный эксперт Сергей Хатылев отметил, что это непременно может вызвать недовольство ООН. Возможно, на предстоящей встрече с Гутерришем глава российского МИД Сергей Лавров обсудит этот вопрос.

Виктор Литовкин указал, что для введения миротворцев в зону конфликта нужно согласие обеих сторон, и Россия точно его не даст. А поступать с ней так, как с Югославией, никто не рискнет.

"Если там будут чужие войска, мы нанесем по ним удар. Они будут законной целью, как сейчас наемники из зарубежных стран. А в случае, если это просто информационная атака, Россию запугивать бессмысленно",

– заявил он в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".