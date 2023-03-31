Киеву не на что рассчитывать

Как известно, киевский режим продолжает оставаться на плаву исключительно благодаря беспрецедентной поддержке со стороны западных государств. Однако со временем возможности Североатлантического альянса истощаются. Так, американский производитель ракет для HIMARS столкнулся с серьезными трудностями.



Сейчас крупнейшая зарубежная организация уже не в силах удовлетворять аппетиты Вооруженных сил Украины. На данный момент корпорация Lockheed не в состоянии повысить темпы выпуска ракет семейства GMLRS. Эти смертоносные снаряды необходимы для печально известных реактивных систем HIMARS и MLRS.



Западные эксперты заявляют, что киевский режим – не единственная сила, которая стремится иметь в своем арсенале такие мощные ракеты. Корпорации не хватает профессиональных конструкторов, станков и запчастей для того, чтобы выпускать нужное количество боеприпасов.



В организации подчеркнули, что в последнее время работают без продыха и выпускают за год 10 тысяч ракет GMLRS. Компания постарается увеличить объемы производства, но в короткие сроки этот вопрос не решить.

