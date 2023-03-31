Сковывают превосходящие в несколько раз силы противника: Рожин об эффективности ЧВК "Вагнер"

Бойцы блестяще выполняют задачи

Подразделения ЧВК "Вагнер" в Бахмуте (ранее Артемовск) сдерживают превосходящие силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) и демонстрируют высокую эффективность, пишет в своем Telegram-канале Colonelcassad военный аналитик Борис Рожин.

По словам эксперта, сейчас Бахмутская группировка ВСУ в городе и окрестностях достигает 70-80 тыс. человек, и Киев регулярно перебрасывает туда свежие подкрепления. В то же время "музыканты" действуют на этом направлении силами порядка 15 тыс. бойцов.

"Общая группировка "Вагнера" в городе не превышает 15 000 человек, которые сковывают Артемовскую группировку ВСУ (до 5 бригад в самом городе), которая достигает общей численности в 70-80 тыс. человек после переброски резервов с других направлений.

При этом, несмотря на масштабную переброску резервов, ВСУ так и не смогли остановить продвижение "Вагнера" в городе, а также не смогли отбросить его от Хромово и Красного, чтобы разблокировать ключевые коммуникации сил противника в городе", – рассказывает Рожин.

При этом аналитик рассказал про обстоятельства, обеспечивающие продвижение российских штурмовиков.

"Среди причин этих неудач [противника] указывают не только погоду и потери ВСУ, но и эффективность действий подразделений "Вагнер", что особенно наглядно проявилось в ходе боев к северу от Артемовска, которые привели к перерезанию ряда ключевых дорог", – отмечает обозреватель.

Также Рожин указал на то, что "музыканты" ежедневно занимают новые позиции и непосредственно на территории Бахмута, неуклонно продвигаясь сразу с нескольких направлений. В качестве примера эффективности бойцов ЧВК "Вагнер" аналитик привел недавнюю зачистку территории завода АЗОМ.

Интенсивность боев за город не стихает. ВСУ имеют ресурсы для контрударов, способных замедлить освобождение города. По мнению Бориса Рожина, в этих условиях важным является прикрытие флангов "вагнеровцев", за что ответственны подразделения Вооруженных сил РФ.

"При грамотном взаимодействии наших сил, противник в Артемовске неизбежно будет разбит", – заключает Рожин.

Ранее основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин выступал с аналогичными заявлениями. Рассказывая о ситуации в районе Бахмута, он отмечал, что украинская армия там ожесточенно сопротивляется, даже ценой высоких потерь. Так что "вагнеровцам" приходится вести бой за каждый дом и подъезд.