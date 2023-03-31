Путин успешно выдавливает Запад с главного фронта СВО - Express

Путин успешно выдавливает Запад с главного фронта СВО - Express
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Действия Москвы вызывают уважение у британцев

Российские власти ведут тонкую игру в вопросе украинского конфликта. Руководителю нашей страны Владимиру Путину виртуозно удается выдавливать западные страны с полей специальной военной операции по демилитаризации украинского государства.

К таким выводам пришли британские эксперты. В статье авторитетного местного издания Express отмечается, что Москва проделала огромную дипломатическую работу и заметно снизила количество игроков на международной арене, которые поддерживают западную политику в отношении конфликта в Незалежной.

С момента старта спецоперации прошло больше года, и за это время многие государства начали открыто поддерживать нашу страну. При этом Запад изначально рассчитывал на непоколебимость своего авторитета в мировом пространстве и был убежден, что Россия окажется в полной изоляции.

Однако вышло ровно наоборот. Москва укрепила отношения с Белоруссией, Северной Кореей. Поддержку также оказывают Сирия, Китай и Никарагуа. Кроме того, налажены связи с рядом африканских государств. Таким образом, Запад постепенно остается в меньшинстве.

К слову, ранее стало известно о потерях армии Украины на нескольких направлениях.  Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", на Южнодонецком и Запорожском направлениях украинцы потеряли 35 вояк.

Источник: Express ✓ Надежный источник
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