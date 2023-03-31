Действия Москвы вызывают уважение у британцев

Российские власти ведут тонкую игру в вопросе украинского конфликта. Руководителю нашей страны Владимиру Путину виртуозно удается выдавливать западные страны с полей специальной военной операции по демилитаризации украинского государства.



К таким выводам пришли британские эксперты. В статье авторитетного местного издания Express отмечается, что Москва проделала огромную дипломатическую работу и заметно снизила количество игроков на международной арене, которые поддерживают западную политику в отношении конфликта в Незалежной.



С момента старта спецоперации прошло больше года, и за это время многие государства начали открыто поддерживать нашу страну. При этом Запад изначально рассчитывал на непоколебимость своего авторитета в мировом пространстве и был убежден, что Россия окажется в полной изоляции.



Однако вышло ровно наоборот. Москва укрепила отношения с Белоруссией, Северной Кореей. Поддержку также оказывают Сирия, Китай и Никарагуа. Кроме того, налажены связи с рядом африканских государств. Таким образом, Запад постепенно остается в меньшинстве.



К слову, ранее стало известно о потерях армии Украины на нескольких направлениях. Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", на Южнодонецком и Запорожском направлениях украинцы потеряли 35 вояк.

