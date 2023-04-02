Раскрыт смысл скандального маневра Шойгу в зоне СВО

Раскрыт смысл скандального маневра Шойгу в зоне СВО
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Почему командующий принял такое решение официально не пояснялось

Военные корреспонденты сообщили накануне, что по приказу главы Минобороны Сергея Шойгу в зону спецоперации вернулся генерал-полковник Александр Лапин, который до октября командовал группировкой войск "Центр", а позже стал начальником Главного штаба Сухопутных войск. Вместе с ним на место прибыл также командующий ВДВ генерал-полковник Михаил Теплинский.

Такое решение было принято, несмотря на скандал из-за критики в адрес Лапина со стороны военной общественности. Также неодобрительно о его командовании в зоне СВО высказывался глава Чечни Рамзан Кадыров.

Знакомый с генералом Лапиным генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев рассказал, зачем военного снова отправили в места проведения боевых действий. По его словам, у командующего есть важная задача.

Гурулев заявил, что Лапин будет заниматься вопросами обеспечения сухопутных войск техникой и вооружением – принимать заказы, проводить анализ и подобное.

"У него точно задача не проведение спецоперации. Его задача именно обеспечение",

– подытожил он.

Источник: URA.RU ✓ Надежный источник
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