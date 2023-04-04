К Путину приехал западный посол с мирным предложением по Украине

К Путину приехал западный посол с мирным предложением по Украине
Фото: kremlin.ru
Ему лично доверили поговорить с главой России

В Москву с официальным визитом прибыл советник президента Бразилии Селсу Аморим. Он приехал вскоре после того, как Луис Лула да Сильва выступил с предложением по мирному урегулированию на Украине. Журналисты полагают, что представитель бразильского лидера хотел лично изложить план Владимиру Путину.

Подробности встречи рассказал сам Аморим, который отметил, что во время его приезда в Россию изначально общение с президентом страны в планы не входило. Сперва с ним побеседовали ссекретарь Совбеза Николай Патрушев, главный советник Кремля по международным делам Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров. Встреча с Путиным оказалась для него неожиданностью.

Аморим утверждает, что он беседовал с лидером примерно час в закрытой комнате. Его посадили за стол, за которым ранее Путин принимал Макрона.

"Мы были примерно в восьми метрах друг от друга", – пошутил он.

Представитель президента Бразилии отметил, что двери для переговоров не закрыты, но и нельзя сказать, что они открыты полностью. 

"Я чувствую, что этот момент еще не наступил, но он может наступить раньше, чем вы думаете. И тогда может помочь наличие группы "нейтральных" стран", – поддержал он риторику Лула да Сильвы.

Аморим считает, что четыре или пять развивающихся стран, в том числе и Бразилия, могли бы стать посредниками в диалоге по Украине. Не исключено, что в какой-то форме к процессу можно пригласить Китай и США с ЕС. 

Источник: CNN Brasil ✓ Надежный источник
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