Армия России не спешит взять город

Все международное сообщество внимательно следит за развитием событий на территории многострадального Артемовска. Многим кажется, что российские бойцы могли бы молниеносно освободить населенный пункт, однако пока этого не происходит. Ситуацию прояснил известный военный корреспондент Марат Хайруллин.



Как отмечает телеканал "360", по словам военкора, сейчас перед Армией России стоит иная задача. Русские бойцы действительно могли бы быстро закончить дела с Артемовском, однако военное руководство государства решило сменить тактику.



Сейчас Вооруженные силы нашей страны намерены по максимуму использовать ситуацию и перемолоть как можно больше украинских вояк, передает интернет-издание "Общественная служба новостей". Положение дел украинцев на этом направлении оставляет желать лучшего. ВСУ несут колоссальные потери.



Хайрулин подчеркнул, что российские военачальники специально держат украинского противника в постоянном напряжении, передает издание "Свободная пресса". Таким образом, бои за Артемовск позволят существенно сократить состав украинской армии.

