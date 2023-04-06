ВСУ попытались прорваться в Брянскую область на пикапах

ВСУ попытались прорваться в Брянскую область на пикапах
Фото: Presidential Office of Ukraine/www.globallookpress.com
Атаку удалось отбить

Два десятка украинских солдат предприняли попытку проникнуть на территорию Брянской области. Об этом сообщает Mash. 

По данным источников, инцидент произошел в четверг 6 апреля примерно в 8 утра в районе села Случовск. Военные ВСУ на двух пикапах пытались преодолеть границу между Россией и Украиной, однако их вовремя обнаружили российские пограничники. Атаку удалось отбить.

Губернатор Богомаз подтвердил, что украинские солдаты попытались прорваться на территорию Брянской области минувшим утром.

"Пограничным управлением УФСБ России по Брянской области пресечена попытка проникновения на территорию Российской Федерации в районе села Случовск Погарского района украинской ДРГ в количестве 20 человек", – указал он.

Противнику было нанесено огневое поражение.

Источник: Mash
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