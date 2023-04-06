Россия ответно вырубила систему Starlink в космосе: ВСУ потеряли контроль

Россия ответно вырубила систему Starlink в космосе: ВСУ потеряли контроль
Фото: unsplash.com
Москва сделала предупреждение

В российском МИД утверждают, что страны Запада предпринимают попытки нарушить работу российских спутников в космосе. На такой шаг они пошли после соответствующего запроса со стороны Киева. В ведомстве считают подобные действия нарушением международно-правовых норм.

Однако военный эксперт Алексей Леонков утверждает, что Россия уже ответила на попытки противника помешать работе российских спутников. К примеру, некоторое время назад удалось сломать систему Starlink с помощью РЭБ. После этого ВСУ потеряли контроль над собственными войсками.

Он пояснил, что в МИД и раньше знали о намерениях Запада в космосе, и сейчас дипломаты выступили с гневным заявлением, чтобы предупредить о последствиях продолжения космической эскалации.

Леонков при этом допускает, что спутники Starlink могут оказаться довольно живучими. Если к делу подключатся украинские программисты, то есть высокая вероятность атаки с помощью аппаратов Маска на российские спутники. И, по словам эксперта, у России есть на это ответ.

"У нас, к примеру, есть комплексы РЭБ, которые называются "Тирада-С". И если мы начнем их активно применять, мало никому не покажется",

– подытожил он.

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
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