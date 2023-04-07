"Триумф российской разведки" довел Запад до паники

"Триумф российской разведки" довел Запад до паники
Фото: соцсети
Вашингтон озабочен инцидентом

Секретные документы Пентагона о поставках вооружения Украине были слиты в соцсети. В них проводился краткий анализ военной ситуации на начало марта и предполагаемые планы о готовности украинских солдат, которые проходят подготовку за рубежом. Американские журналисты уже назвали все "триумфом российской разведки". 

В документах указывалась информация о численности украинских бригад – всего их было 12, из которых 9 получают снабжение и обучаются США. Из них планировалось, что порядка шести будут готовы к бою 31 марта, а остальные три – к  30 апреля. В мае, вероятно, должно состояться украинское контрнаступление. Также в публикации рассказывалось, что ВСУ потребуется еще 250 танков и более 350 механизированных машин. 

После обнародования информации Пентагон в панике инициировал собственное расследование, сообщает телеканал "360".

При этом военные аналитики полагают, что утечка была проведена Россией – об этом говорят измененные данные в количестве погибших в конфликте с обеих сторон, пишет "Свободная пресса". По их словам, количество украинцев было завышено, а россиян – наоборот.

"Такого рода утечка разведывательных данных, размещенная в социальных сетях и доступная по всему миру, обязательно нанесет ущерб обмену разведданными между Украиной и Соединенными Штатами",

– заключили журналисты.

Источник: The New York Times ✓ Надежный источник
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