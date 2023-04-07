Озвучены вероятные даты перемирия на Украине

С инициативой выступили на Западе

Папа Римский Франциск обратился к России и Украине с просьбой установить пасхальное перемирие с 9 по 22 апреля. Он отметил, что в эти две недели католики и православные будут отмечать один из самых значимых праздников в году.

Папа-монах считает, что в эти даты необходимо перестать вести обстрелы с каждой стороны и прекратить любые боевые действия, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Он напомнил, что католический праздник будет отмечаться 9 апреля, а православный – 16 апреля. Оба мероприятия принято праздновать в течение недели.

"Это такой символ объединяющий – что одна Пасха идет за другой", – отметил Франциск.

Ранее перемирие на Украине уже объявлялось в период празднования христианских прадников. К примеру, режим прекращения огня российская сторона объявляла с 6 по 7 января.

При этом неизвестно, согласяться ли с таким предложением в Киеве и Москве, поэтому даты перемирия пока являются вероятными. Российские эксперты полагают, что на Украине от инициативы откажутся, как сделали это на Рождество, сообщает телеканал "360".